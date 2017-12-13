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Складові
|Кролятина
|1,5 кг
|Консервовані ананаси
|6 шт.
|Сироп із консервованих ананасів
|250 мл
|Соєвий соус
|60 мл
|Бальзамічний оцет
|20 мл
|Олія
|80 мл
|Борошно
|50 г
|Цукор
|25 г
|Розмарин
|2 гілочки
|Сушений базилік
|2 г
|Чорний мелений перець
|6 г
|Червоний мелений перець
|5 г
|Сіль
|13 г
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Рублений шніцель із кролятини: покроковий рецепт
- Змішуємо бальзамічний оцет, соєвий соус, розтираємо в долонях листя розмарину, сироп з консервованих ананасів, сіль, чорний мелений перець і цукор.
- Відокремлюємо м’ясо кролика від кісток. Додаємо в маринад, перемішуємо, накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 30 хв.
- Дістаємо м’ясо з маринаду, маринад не виливаємо.
- Нарізаємо м’ясо дрібними шматками, подрібнюємо в блендері до стану рубленого фаршу.
- Змішуємо його з борошном, сушеним базиліком, сіллю і чорним меленим перцем. Відбиваємо масу в мисці.
- Формуємо шніцелі та обсмажуємо на маслі по 7 хвилин з кожного боку. Перекладаємо на паперові рушники.
- На сухій пательні-гриль обсмажуємо кільця ананасів по 3 хвилини з обох сторін. Змішуємо з маслом, червоним меленим перцем та сіллю.
- Ставимо маринад на вогонь і випаровуємо 10 хвилин до загустіння.
- Викладаємо на тарілку готові шніцелі, зверху додаємо ананаси-чилі, поливаємо соусом.
Рублений шніцель із кролятини: відеорецепт
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