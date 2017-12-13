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Рублений шніцель із кролятини (Все буде смачно) (відеорецепт)

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Цей ніжний шніцель із кролятини в поєднанні з ананасом-чилі безсумнівно вам сподобається
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нескладний рецепт 1-2 години
Складові
Кролятина1,5 кг
Консервовані ананаси6 шт.
Сироп із консервованих ананасів250 мл
Соєвий соус60 мл
Бальзамічний оцет20 мл
Олія80 мл
Борошно50 г
Цукор25 г
Розмарин2 гілочки
Сушений базилік2 г
Чорний мелений перець6 г
Червоний мелений перець5 г
Сіль13 г
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Рублений шніцель із кролятини: покроковий рецепт

  1. Змішуємо бальзамічний оцет, соєвий соус, розтираємо в долонях листя розмарину, сироп з консервованих ананасів, сіль, чорний мелений перець і цукор.
  2. Відокремлюємо м’ясо кролика від кісток. Додаємо в маринад, перемішуємо, накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 30 хв.
  3. Дістаємо м’ясо з маринаду, маринад не виливаємо.
  4. Нарізаємо м’ясо дрібними шматками, подрібнюємо в блендері до стану рубленого фаршу.
  5. Змішуємо його з борошном, сушеним базиліком, сіллю і чорним меленим перцем. Відбиваємо масу в мисці.
  6. Формуємо шніцелі та обсмажуємо на маслі по 7 хвилин з кожного боку. Перекладаємо на паперові рушники.
  7. На сухій пательні-гриль обсмажуємо кільця ананасів по 3 хвилини з обох сторін. Змішуємо з маслом, червоним меленим перцем та сіллю.
  8. Ставимо маринад на вогонь і випаровуємо 10 хвилин до загустіння.
  9. Викладаємо на тарілку готові шніцелі, зверху додаємо ананаси-чилі, поливаємо соусом.

Рублений шніцель із кролятини: відеорецепт

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