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Сливовый пирог
Сезонные фрукты дарят возможность порадовать родных и близких разнообразием кулинарных шедевров вместе с дрожжами «Духмяна Хата» Приготовление Чтобы замесить тесто, необходимо дрожжи «Духмяна Хата» развести в теплом молоке/воде, добавить яйца, сметану, соль, сахар, затем внести масло/маргарин, хорошо перемешать и оставить в теплом месте для брожения. Разделить тесто на 2 части (примерно на 700 г и […]
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Паска домашняя
Приготовление Отправляемся в радостное путешествие под названием «Праздничная Пасха»! Для этого 60 г легких на подъем дрожжей «Духмяна Хата» растворяем в теплом молоке и добавляем половину просеянной муки. Хорошо перемешиваем и оставляем в теплом месте примерно на 50-60 мин. Начинается первый этап магии — брожение. Живые и трудолюбивые дрожжи «Духмяна Хата» начинают поднимать тесто. Затем […]
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МЕДОВЫЕ БЛИНЫ
Невозможно представить Масленицу без блинов. Именно поэтому мы предлагаем вам сделать эту Масленицу особой и попробовать приготовить настоящие дрожжевые блины. Но сначала надо выбрать правильные дрожжи. Идеально для этого подходит «Духмяна Хата». Это живые и легкие на подъем дрожжи, справятся с любым тестом, даже с высоким содержанием жира и сахара.
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ИСПАНСЬКИЕ БУЛОЧКИ «ENSAIMADAS»
Как приготовить Смешиваем легки на подъем дрожжи «Духмяна Хата» с двумя чайными ложками сахара, двумя чайными ложками муки и разводим в теплом молоке. Оставляем постоять в теплом месте 15 минут. Затем просеиваем стакан муки и смешиваем с сахаром. Добавляем щепотку соли — она как бы собирает все вкусы вместе. В отдельной миске взбиваем яйцо с […]