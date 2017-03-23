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Сливовый пирог
Смачно несложный рецепт < 30 минут

Сезонные фрукты дарят возможность порадовать родных и близких разнообразием кулинарных шедевров вместе с дрожжами «Духмяна Хата» Приготовление Чтобы замесить тесто, необходимо дрожжи «Духмяна Хата» развести в теплом молоке/воде, добавить яйца, сметану, соль, сахар, затем внести масло/маргарин, хорошо перемешать и оставить в теплом месте для брожения. Разделить тесто на 2 части (примерно на 700 г и […]

Паска домашняя
Смачно 1-2 часа

Приготовление Отправляемся в радостное путешествие под названием «Праздничная Пасха»! Для этого 60 г легких на подъем дрожжей «Духмяна Хата» растворяем в теплом молоке и добавляем половину просеянной муки. Хорошо перемешиваем и оставляем в теплом месте примерно на 50-60 мин. Начинается первый этап магии — брожение. Живые и трудолюбивые дрожжи «Духмяна Хата» начинают поднимать тесто. Затем […]

МЕДОВЫЕ БЛИНЫ
Смачно несложный рецепт 30-60 минут

Невозможно представить Масленицу без блинов. Именно поэтому мы предлагаем вам сделать эту Масленицу особой и попробовать приготовить настоящие дрожжевые блины. Но сначала надо выбрать правильные дрожжи. Идеально для этого подходит «Духмяна Хата». Это живые и легкие на подъем дрожжи, справятся с любым тестом, даже с высоким содержанием жира и сахара.

ИСПАНСЬКИЕ БУЛОЧКИ «ENSAIMADAS»
Смачно затейливый рецепт < 4 часов

Как приготовить Смешиваем легки на подъем дрожжи «Духмяна Хата» с двумя чайными ложками сахара, двумя чайными ложками муки и разводим в теплом молоке. Оставляем постоять в теплом месте 15 минут. Затем просеиваем стакан муки и смешиваем с сахаром. Добавляем щепотку соли — она ​​как бы собирает все вкусы вместе. В отдельной миске взбиваем яйцо с […]

Тыквенный хлеб
Смачно несложный рецепт 1-2 часа

Готовим из тыквы ароматный и полезный хлебушек
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Что приготовим сегодня?

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ВсеОсновные блюдаСалатыСупыДесерты и выпечкаЗакускиНапиткиСоусы

Сливовый пирог

Смачно
несложный рецепт < 30 минут

Паска домашняя

Смачно
1-2 часа
Мастер рецептов:
*начните вводить продукт для подсказки
ВсеОсновные блюдаСалатыСупыДесерты и выпечкаЗакускиНапиткиСоусы

МЕДОВЫЕ БЛИНЫ

Смачно
несложный рецепт 30-60 минут

ИСПАНСЬКИЕ БУЛОЧКИ «ENSAIMADAS»

Смачно
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ИСПАНСЬКИЕ БУЛОЧКИ «ENSAIMADAS»
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