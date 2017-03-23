Невозможно представить Масленицу без блинов. Именно поэтому мы предлагаем вам сделать эту Масленицу особой и попробовать приготовить настоящие дрожжевые блины. Но сначала надо выбрать правильные дрожжи. Идеально для этого подходит «Духмяна Хата». Это живые и легкие на подъем дрожжи, справятся с любым тестом, даже с высоким содержанием жира и сахара.