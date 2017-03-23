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Сливовий пиріг
Сезонні фрукти дарують можливість порадувати рідних і близьких різноманітністю кулінарних шедеврів разом з дріжджами «Духмяна Хата». Приготування Щоб замісити тісто необхідно дріжджі «Духмяна Хата» розвести в теплому молоці/воді, додати яйця, сметану, сіль, цукор, потім внести масло/маргарин, добре вимішати і залишити в теплому місці на бродіння. Розділити тісто на 2 частини (700 г і 800 […]
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Паска домашня
Приготування Вирушаємо у радісну подорож під назвою «Святкова Паска»! Для цього 60 г легких на підйом дріжджів «Духмяна хата» розчиняємо у теплому молоці і додаємо половину просіяного борошна. Гарно перемішуємо і лишаємо у теплому місці приблизно на 50 – 60 хв. Починається перший етап магії – бродіння. Живі та працьовиті дріжджі «Духмяна хата» починають підіймати […]
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Медові млинці
Неможливо уявити Масляну без млинців. Саме тому ми пропонуємо вам зробити цю Масляну особливою та спробувати приготувати справжні дріжджові млинці. Але спочатку треба обрати правильні дріжджі. Ідеально для цього підходить «Духмяна Хата». Це живі та легкі на підйом дріжджі, що впораються з будь-яким тістом, навіть із високим вмістом жиру та цукру.
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ІСПАНСЬКІ БУЛОЧКИ “ENSAIMADAS”
Як приготувати Змішуємо легкі на підйом дріжджі «Духмяна Хата» з двома чайними ложками цукру, двома чайними ложками борошна і розводимо у теплому молоці. Залишаємо постояти в теплому місці 15 хвилин Потім просіюємо склянку борошна і змішуємо з цукром, що залишився. Додаємо щіпку солі – вона ніби збирає всі смаки до купи. В окремій мисці збиваємо […]