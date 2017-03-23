Неможливо уявити Масляну без млинців. Саме тому ми пропонуємо вам зробити цю Масляну особливою та спробувати приготувати справжні дріжджові млинці. Але спочатку треба обрати правильні дріжджі. Ідеально для цього підходить «Духмяна Хата». Це живі та легкі на підйом дріжджі, що впораються з будь-яким тістом, навіть із високим вмістом жиру та цукру.